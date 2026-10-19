Cristiano Ronaldo é suspenso por 30 dias pela Federação Portuguesa

O astro Cristiano Ronaldo foi punido com 30 dias de suspensão por abandonar a seleção de Portugal, informou nesta segunda-feira (19) a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Comissão Disciplinar da FPF considerou “totalmente procedente” a acusação contra Cristiano por ter abandonado a concentração da seleção portuguesa no último dia 30 de setembro, devido a desavenças com o técnico Jorge Jesus.

O atacante, que também terá que pagar uma multa de 255 euros (pouco mais de R$ 1.400 na cotação atual), recebeu a punição mínima no regulamento da FPF, que prevê suspensão de um a seis meses por abandonar a seleção.

A decisão anunciada nesta segunda-feira, que impede CR7 de jogar com a camisa de Portugal, começa a contar a partir de 1º de outubro, data em que ele ficou automaticamente suspenso após deixar a concentração, na véspera da partida da Liga das Nações da Uefa contra a Dinamarca.

O astro português já teria, portanto, cumprido 19 dias e encerrará sua punição no final do mês. Cristiano Ronaldo já estará livre da suspensão antes da próxima data Fifa, em meados de novembro, quando Portugal voltará a enfrentar a Dinamarca, no dia 14 de novembro, e jogará contra o País de Gales, no dia 16, pela Liga das Nações.

O Conselho de Disciplina levou em conta o “arrependimento” demonstrado pelo jogador em comunicado publicado no dia 6 de outubro, quando Cristiano admitiu seu erro e se mostrou disposto a aceitar uma punição.