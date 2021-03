Cristiano Ronaldo entra no radar do PSG caso Mbappé não renove contrato, diz jornal

Português tem apenas mais um ano de contrato com a Juventus e não estaria satisfeito com a segunda eliminação seguida da equipe na Liga dos Campeões

Juventus/Divulgação Cristiano Ronaldo pode deixar a Juventus na próxima rodada



A próxima janela de transferência da Europa promete grandes emoções para o lado do Paris Saint-Germain. Buscando cada vez mais o protagonismo no futebol do velho continente, o time francês pensa em uma contratação grande para a próxima temporada e o nome que mais circula por lá é o de Lionel Messi, que está em fim de contrato com o Barcelona. Porém, outro grande astro também está no radar: Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal Le Parisien, a diretoria do PSG voltou a procurar os arquivos do português depois da eliminação da Juventus na Liga dos Campeões.

O jornal diz que CR7 sempre esteve na lista de desejos da equipe e que a segunda eliminação seguida da equipe italiana na Champions League pode ajudar com uma mudança de ares do atacante, lembrando que Cristiano tem apenas mais um ano de contrato na Itália. Nos bastidores há rumores de que CR7 não estaria satisfeito no time italiano. Com um salário líquido de 31 milhões de euros por temporada (R$ 205 milhões na cotação atual), o português só viria se Kyllian Mbappé resolver não renovar seu contrato com o PSG. O jovem tem vínculo com o clube até junho de 2022 e não respondeu ainda as ofertas de renovação.

Depois da vitória desta quarta-feira contra o Barcelona na Liga dos Campeões, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, afirmou que Mbappé continuará na equipe, assim como Neymar. “Neymar e Mbappé são do Paris Saint-Germain e continuarão sendo do clube”, disse em entrevista. Continuando ou não, o time já se move para um Plano B no mercado futebolístico.