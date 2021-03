São Paulo oficializa a contratação de lateral colombiano Orejuela

Com 25 anos de idade, o colombiano chega para disputar posição com Igor Vinícius, titular nas três primeiras partidas da temporada do time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo

Reprodução/São Paulo FC Orejuela é o segundo reforço do São Paulo para temporada 2021



O São Paulo oficializou nesta quinta-feira, 11, a sua segunda contratação para a temporada 2021. Trata-se do lateral-direito Orejuela, que assinou contrato por quatro temporadas, ou seja, válido até março de 2025. O colombiano, que pertencia ao Cruzeiro e atuou pelo Grêmio no último ano, foi adquirido em definitivo – o Tricolor decidiu não revelar os valores da negociação. Com 25 anos de idade, ele chega para disputar posição com Igor Vinícius, titular nas três primeiras partidas da temporada no time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo.

Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, Orejuela foi vendido ao Ajax, da Holanda, como uma das grandes revelações do futebol colombiano. No time holandês, no entanto, ele acabou não recebendo muitas oportunidades e foi cedido e, posteriormente, comprado pelo Cruzeiro. Emprestado ao Grêmio na temporada passada, ele participou da conquista do Campeonato Gaúcho e fez parte da equipe finalista da Copa do Brasil 2020. Nesta quinta-feira, o jogador realizou os exames médicos no São Paulo, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e foi apresentado aos novos companheiros.

Orejuela, assim, se junta a Bruno Rodrigues como reforços do São Paulo para a temporada 2021. Além deles, a diretoria tricolor espera oficializar o retorno de Miranda, que já foi anunciado pelo presidente Julio Casares de maneira informal. O Tricolor também pode fechar com o meio-campista Benítez, atualmente no Vasco e com Gabriel Neves, do Nacional – a cúpula são-paulina mantém esperanças de concretizas as negociações em breve. Além deles, Crespo também pediu a chegada de mais um centroavante.