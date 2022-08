Cristiano Ronaldo escapa de punição por tapa em celular de jovem autista

Na tarde desta quarta-feira, 17, o atacante português recebeu apenas uma ‘advertência condicional’ pela fúria demonstrada contra o garoto, torcedor do Everton

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo escapou de punição por tapa em celular de jovem autista



Cristiano Ronaldo escapou de uma punição pesada por ter dado um tapa no celular de um jovem autista, de 14 anos, após a derrota do Manchester United para o Everton, na última edição do Campeonato Inglês. Na tarde desta quarta-feira, 17, o atacante português recebeu apenas uma “advertência condicional” pela fúria demonstrada contra o garoto, torcedor dos Toffes. “Podemos confirmar que um homem de 37 anos apareceu e foi entrevistado sob advertência em relação a uma suposta agressão criminosa e danos”, disse a polícia de Merseyside em comunicado, nesta quarta-feira. “As acusações se referem a um incidente após a partida de futebol entre Everton e Manchester United em Goodison Park no sábado, 9 de abril. O assunto foi resolvido com um aviso condicional. O assunto agora está encerrado”, acrescentou o documento. CR7 já havia formalizado um pedido de desculpas ao garoto, seus familiares e aos torcedores do Everton logo depois daquela reação de cabeça quente com o revés de 1 a 0. Ele ainda convidou a vítima a acompanhar um jogo do United em Old Trafford. Além disso, jogador já havia reparado o erro com pedido aberto de desculpas e por ter dado outro celular novo para o jovem.