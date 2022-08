Jorge Jesus fala sobre possibilidade de Fenerbahçe contratar Cristiano Ronaldo; confira 

Em baixa no Manchester United e especulado pela imprensa europeia em vários times, o atacante pode sair do Old Trafford nesta janela de transferências

Divulgação/Fenerbahçe Jorge Jesus foi anunciado como novo técnico do Fenerbahçe



O treinador Jorge Jesus, do Fenerbahçe, precisou responder nesta quarta-feira, 17, sobre a possibilidade do clube da Turquia contratar Cristiano Ronaldo. Em baixa no Manchester United e especulado pela imprensa europeia em vários times, o atacante pode sair do Old Trafford ainda nesta janela de transferências. De acordo com o Mister, no entanto, o futuro do craque não será no futebol turco. “Quanto ao Ronaldo, claro que somos amigos, mas ele tem outras ambições e ideias, que não se colocam vir jogar em um país que ele não considera o top 5 da Europa. Não sei para onde ele vai, mas para o Fenerbahçe é certo que ele não vai. Não é porque eu não quero, ele que não quer. Eu não me importaria”, declarou o ex-comandante do Flamengo, em entrevista coletiva na véspera do confronto diante do Áustria Viena, pela Liga Europa. Na última terça-feira, usando suas redes sociais, CR7 disse que falaria sobre o futuro dentro de algumas semanas.