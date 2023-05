Marquinhos renova com Paris Saint-Germain até 2028: ‘Momento especial’ 

Prestes a completar dez anos no clube, o zagueiro brasileiro soma 25 conquistas no time francês

FRANCK FIFE / AFP Marquinhos acertou com o PSG até 2028



O Paris Saint-Germain comunicou nesta sexta-feira, 19, que acertou a renovação do zagueiro Marquinhos até a metade de 2028. Prestes a completar dez anos no clube, o capitão comemorou o acerto em entrevista ao site do PSG. “Estou muito feliz em anunciar esta renovação de contrato, mas também muito orgulhoso. Este é um momento muito especial para mim. O Paris Saint-Germain sempre me deu muita confiança, e eu também tenho uma confiança enorme neste clube. Estou convencido de que continuaremos a alcançar grandes coisas juntos nos próximos anos”, declarou o brasileiro. Heptacampeão do Francês, o defensor está perto de ganhar seu oitavo título do nacional – a equipe parisiense precisa de mais uma vitória para conquistar a taça desta temporada. Além disso, o jogador coleciona mais 18 troféus, sendo seis da Copa da Liga Francesa, seis da Supercopa da França e seis da Copa da França.

A prorrogação do vínculo de Marquinhos acontece em meio ao momento de reformulação no PSG. Além de não ter a intenção de renovar com Lionel Messi, a diretoria também colocou Neymar e Marco Verratti no mercado de transferências. “Estamos muito felizes que Marquinhos tenha renovado com a família Paris Saint-Germain. Lembro-me dele quando entrou para o clube aos 19 anos. Desde o primeiro dia, mostrou muita dedicação e espírito vencedor, lutando sempre pela camisa do Paris Saint-Germain. Seu talento, experiência e compromisso com o clube são excepcionais. Estou confiante de que teremos muito mais sucessos juntos, pois a história de Marquinhos continua no PSG”, declarou o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.