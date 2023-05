Tottenham anuncia saída de Lucas Moura no final da temporada

O Tottenham anunciou nesta quinta-feira, 18, que o meia-atacante brasileiro Lucas Moura não faz mais parte dos planos da equipe para a próxima temporada. O vínculo do atleta com os Spurs termina em junho, após o final da atual temporada. Ele deixa o clube inglês após cinco anos e meio. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a equipe de Londres disse que informará a saída de mais atletas. Kulusevski, emprestado pela Juventus, e Danjuma, emprestado pelo Villarreal, podem ser os próximos a deixarem o time. Lucas Moura, de 30 anos, recebeu sondagens de equipes dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, Catar e Arábia Saudita. Também existiu rumores de uma possível volta ao São Paulo, clube que o revelou, mas o retorno é improvável. Desde que chegou ao Tottenham, no início de 2018, o brasileiro atuou em 219 partidas e balançou as redes 38 vezes. O destaque vai para os três gols marcados na semifinal da Champions League, contra o Ajax, em 2019, que levou os londrinos para a decisão. Na atual temporada, o atleta sofreu com lesões e disputou 19 jogos dos 48 do Tottenham, marcando apenas três gols. Ele foi titular em apenas sete jogos na temporada 2022/2023.

We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023