Cristiano Ronaldo faz hat-trick e Portugal goleia Luxemburgo por 5 a 0 nas Eliminatórias

Craque do Manchester United é o maior goleador da história de seleções masculinas com 115 gols

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM Cristiano Ronaldo carregou a seleção na vitória contra Luxemburgo



Cristiano Ronaldo é imparável. Nesta terça-feira, 12, o craque fez três gols na vitória por 5 a 0 de Portugal contra Luxemburgo, pelo Grupo A das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, e deixou a equipe um ponto atrás da Sérvia, que é a líder do grupo e neste momento está se classificando direto para o Catar. O primeiro gol saiu cedo. Aos oito minutos, CR7 apareceu para converter um pênalti. Aos 13 novamente bateu uma penalidade, sofrida por ele mesmo. Quatro minutos depois, Bruno Fernandes bateu forte e ampliou a contagem. No segundo tempo, aos 24, João Palhinha subiu mais alto em cobrança de escanteio e marcou o quarto. Aos 42, Cristiano desviou para as redes e fechou a conta em 5 a 0. O jogador do Manchester United é o maior goleador de seleções entre os homens, com 115 gols. Nas próximas duas rodadas, Portugal enfrenta a Irlanda dia 11 de novembro e tem confronto direto com a Sérvia em 14 de novembro.Cri