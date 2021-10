Dinamarca vence a Áustria e garante vaga para a Copa do Mundo de 2022

Com oito vitórias em oito jogos, Dinamarca é a segunda seleção classificada para o Catar

EFE/EPA/Liselotte Sabroe Jogadores da Dinamarca comemoram vitória



Depois da Alemanha se tornar a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo de 2022 (fora os anfitriões, Catar), a Dinamarca confirmou nesta terça-feira, 12, sua vaga para o Mundial do próximo ano. A equipe escandinava venceu a Áustria por 1 a 0 na oitava rodada do grupo Grupo F com gol de Joakim Maehle aos oito minutos do segundo tempo. O resultado deixou a Dinamarca em primeiro na chave com 24 pontos, sete à frente da Escócia, sendo que apenas seis estão em disputa nas rodadas finais. Sensação na Euro-2020, a Dinamarca faz uma campanha perfeita nas Eliminatórias. Em oito jogos, os dinamarqueses venceram todos e não tomaram nenhum gol, marcando 27 vezes. A chave também conta com Israel, Ilhas Faroé e Moldávia. Nas duas rodadas restantes, a Dinamarca enfrenta as Ilhas Faroé no dia 12 de novembro e a Escócia no dia 15.