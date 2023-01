Al Ittihad vence com show de Romarinho e elimina time de Cristiano Ronaldo na Supercopa Saudita

Discreto na maior parte do jogo, o craque português não conseguiu evitar a queda do Al Nassr

Reprodução/Twitter/@ittihad Romarinho brilhou na vitória do Al Ittihad sobre o Al Nassr



Cristiano Ronaldo amargou seu primeiro resultado negativo na Arábia Saudita, nesta quinta-feira, 26, com a derrota do Al Nassr para o Al Ittihad por 3 a 1, em confronto válido pela semifinal da Supercopa Saudita. Discreto na maior parte do jogo, o craque português não conseguiu evitar a eliminação de sua equipe, que marcou uma única vez com o baiano Anderson Talisca. O grande destaque do duelo, entretanto, foi outro brasileiro. Campeão da Libertadores com o Corinthians, Romarinho balançou as redes e ainda deu duas assistências para Hamed Allah e Muhannad Al Shanqiti. Agora, o Al Ittihad enfrenta na decisão o Al Fayha, que despachou o Al Hilal mais cedo. O Al Nassr, por sua vez, concentra suas atenções no Campeonato Saudita.