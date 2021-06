Cristiano Ronaldo lamenta eliminação de Portugal na Eurocopa: ‘Voltaremos mais fortes’

Mesmo com a desclassificação diante da Bélgica, o astro disse estar orgulhoso da seleção portuguesa

EFE/EPA/HUGO DELGADO Cristiano Ronaldo lamenta eliminação de Portugal na Eurocopa diante da Bélgica



Cristiano Ronaldo utilizou a sua conta no Instagram na manhã desta segunda-feira, 28, para lamentar a derrota diante da Bélgica, que culminou na eliminação da seleção portuguesa da Eurocopa nas oitavas de final. Além de postar uma foto do grupo treinado por Fernando Santos, o craque escreve um texto, dizendo estar orgulhoso da campanha do time. “Não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da competição antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o título de Campeões Europeus e este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses.”

Artilheiro da atual edição da Euro com cinco gols marcados, Cristiano Ronaldo ainda afirmou que Portugal voltará mais forte. O próximo torneio da equipe pode ser a Copa do Mundo de 2020, no Catar. “Os nossos torcedores estiveram incansáveis no apoio à equipe do início ao fim. Foi por eles que corremos e lutamos, no sentido de corresponder à confiança que depositaram em nós. Não foi possível chegar onde todos queríamos, mas fica aqui o nosso sincero e profundo agradecimento. Parabéns à Bélgica e boa sorte para todas as seleções que continuam na competição. Quanto a nós, voltaremos mais fortes. Força Portugal!”, completou.