Cristiano Ronaldo marca de pênalti e coloca Al Nassr na final da Copa dos Campeões Árabes 

Craque português está perto de conquistar seu primeiro título com o clube da Arábia Saudita

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo celebra gol marcado com a camisa do Al Nassr



O Al Nassr garantiu sua classificação para a final da Copa dos Campeões Árabes, nesta terça-feira, 9, ao derrotar o Al Shorta, do Iraque, por 1 a 0. Mesmo sem encantar, o time da Arábia Saudita obteve a vaga graças a Cristiano Ronaldo, responsável por balançar as redes em cobrança de pênalti, já aos 30 minutos do segundo tempo. Agora, o time treinado pelo português Luís Castro espera o duelo entre os compatriotas Al Hilal e Al Shabab para conhecer seu adversário na decisão. O torneio, que já está em sua 30ª edição, é disputado por equipes de diferentes países do mundo árabe, incluindo países da Ásia e da África. Nesta temporada, a competição reuniu 37 participantes de 22 nações. A finalíssima será a oportunidade de Cristiano Ronaldo ganhar seu primeiro título pelo novo clube. Contratado em janeiro, o atacante de 38 anos não conseguiu levar a equipe a uma conquista na temporada passada. Até o momento, o lusitano soma 24 jogos, com 18 gols e duas assistências no período.