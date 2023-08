Santos anuncia Alexandre Gallo como substituto de Falcão na coordenação do clube 

Peixe informou que o dirigente assume o cargo a partir desta quinta-feira, 10, no CT Rei Pelé

Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação Alexandre Gallo é o novo coordenador de futebol do Santos



O Santos anunciou Alexandre Gallo como novo coordenador de futebol do clube, nesta quarta-feira, 9. Em nota, o Peixe informou que o dirigente assume o cargo a partir desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Ex-jogador, Gallo ocupará a vaga deixada por Paulo Roberto Falcão, que pediu demissão após várias críticas dos torcedores e uma denúncia de importunação sexual. Como atleta, ele vestiu as cores santistas entre 1992 e 1996. Após pendurar as chuteiras, iniciou seu trabalho como treinador. Foi auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo, em 2004, na campanha santista do octacampeonato brasileiro. Em 2005, teve oportunidade de ser o treinador do Peixe, ficando à frente da equipe em 41 jogos. “Estamos trazendo um profissional com identificação com o Santos, que já viveu muito esse time e que não pensou duas vezes em aceitar esse desafio”, afirmou o presidente Andres Rueda.