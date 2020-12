Cristiano Ronaldo marca duas vezes e Juventus vence o Barcelona por 3 a 0

Vitória coloca a Velha Senhora em primeiro no grupo G, empatado em pontos com o Barcelona

No possível último duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na Liga dos Campeões da UEFA, o português levou a melhor. Marcando dois gols de pênalti e se apresentando em diversas posições no campo, CR7 ajudou a Juventus a conquistar o primeiro lugar no Grupo G, empatando em 15 pontos com o Barcelona, mas ultrapassando no saldo de gols, e levando a vitória de 3 a 0 para Turim. O argentino até que tentou por algumas vezes deixar o seu gol na partida, mas parou em boas defesas de Buffon.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo's Champions League record = 🔥🔥🔥 ⚽️1⃣3⃣4⃣ GOALS

👕1⃣7⃣4⃣ GAMES #UCL pic.twitter.com/GY1vDxLo3O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2020

Com o jogo bem movimentado, aos 13 minutos Cristiano Ronaldo sofreu pênalti, bateu e converteu, abrindo o placar no Camp Nou. Aos 20 minutos, McKinnie acertou um belo voleio e ampliou o placar para os italianos. Apesar de algumas chances do Barcelona, o primeiro tempo foi quase total de domínio da Juventus em todos os setores. No segundo tempo, aos sete minutos, a bola bateu na mão de Lenglet dentro da área e o juiz marcou outro pênalti. Cristiano bateu e converteu, fazendo o seu segundo no jogo.

Depois do terceiro gol da Juve, o Barcelona começou a pressionar a defesa da Velha Senhora e aos 27 minutos, o árbitro marcou pênalti em Griezmann, mas anteriormente tinha sido marcado impedimento e o lance foi retificado. Dois minutos depois, em batida de escanteio, a bola bate em Bonucci e entra na rede, mas havia impedimento e o gol foi anulado. Sorteio que define os confrontos das oitavas de final acontecerá na segunda-feira, 14, na sede da UEFA.