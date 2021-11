Cristiano Ronaldo não joga a toalha de Portugal e acredita em vaga para Copa de 2022

Com a derrota para a Sérvia, a equipe treinada por Fernando Santos terá que disputar uma repescagem para tentar ir ao Mundial do Catar

EFE/EPA/MARIO CRUZ Cristiano Ronaldo lamentando derrota de Portugal para a Sérvia



A derrota de Portugal para a Sérvia por 2 a 1, na noite do último domingo, pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, fez com que o conjunto português terminasse na segunda posição do seu grupo. Com isso, a equipe treinada por Fernando Santos terá que disputar uma repescagem para tentar ir ao Mundial do Catar. Mesmo com o doloroso revés, o capitão Cristiano Ronaldo negou abatimento, demonstrando confiança na classificação.

“O futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados. O resultado de ontem (domingo) foi duro, mas não o suficiente para nos abater. O objetivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao Catar”, escreveu o atacante, em sua conta no Instagram. A seleção portuguesa, agora, espera o final da fase de grupos para conhecer o seu rival na repescagem, que será realizada em março e contará com 12 equipes buscando as três últimas vagas da Europa na Copa.