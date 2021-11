Técnico da Argentina confirma Messi e exalta seleção brasileira antes de clássico 

‘Esta seleção brasileira é uma das mais verticais dos últimos tempos’, disse Scaloni, na véspera do confronto válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

Reprodução/Twitter/@Argentina Lionel Scaloni durante entrevista coletiva pela seleção argentina



Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 15, véspera do confronto diante do Brasil, em San Juan, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Em conversa com a imprensa, o comandante da Albiceleste confirmou Lionel Messi como titular diante da Canarinho – o craque atuou poucos minutos contra o Uruguai após sofrer um incômodo na coxa. “Está confirmado que Messi joga amanhã”, disse o técnico, que não deu certeza sobre a volta de Leandro Paredes. “Treinou normalmente. Vamos ter que avaliar se incluímos ele na chamada final. Ele vem com muitos dias de folga, o importante é que ele esteja bem”, completou.

Precisando da vitória para garantir vaga na Copa do Mundo de 2022 de maneira antecipada, Scaloni tratou de exaltar o time treinado por Tite. “Esta seleção brasileira é uma das mais verticais dos últimos tempos. Já se classificou para a Copa do Mundo e sabemos o quão difícil será esse jogo”, declarou. O treinador argentino, ainda assim, afirmou que seu time irá jogar de igual para igual com os brasileiros. “Você tem que jogar sempre igual, não vale a pena para mim que um jogador meu jogue de uma forma contra a Venezuela e outra contra o Brasil. O futebol é sempre o mesmo independente do rival que nos toca.”