Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Manchester United vence Omonia pela Liga Europa

Reprodução/Twitter/@EuropaLeague O Manchester United alcançou a segunda vitória na Liga Europa



O Manchester United passou por um susto, mas conseguiu vencer o AC Omonia por 3 a 2 nesta quinta-feira, 6, fora de casa, pela terceira rodada da Liga Europa 2022/23. Mesmo saindo atrás do time Chipre, que abriu o placar com Karim Ansarifard, os Diabos Vermelhos viraram no segundo tempo com gols de Marcus Rashford (duas vezes) e Antony Martial. No fim, os mandantes ainda fizeram o segundo com Nikolas Panagiotou, mas já era tarde para buscar a igualdade. Em má fase, Cristiano Ronaldo jogou pelos noventa minutos e teve chances claras, mas parou na trave e na falta de pontaria – ele balançou as redes apenas uma vez em nove jogos na temporada. Com o resultado, a equipe britânica permanece na segunda posição do Grupo E com 6 pontos, três a menos que a líder Real Sociedad, que bateu o Sheriff United por 2 a 0 no mesmo horário.