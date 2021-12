Cristiano Ronaldo polemiza ao apoiar fã que chamou Bola de Ouro de Messi de ‘roubo’ 

No Instagram, o craque do Manchester United comentou com a palavra ‘fatos’ um post do perfil ‘cr7.o_lendario’ em que apontava ele mesmo como o ‘melhor da história’ e criticava a decisão da France Football em entregar o troféu ao argentino pela sétima vez

Montagem sobre fotos/Reprodução/EFE/EPA/PETER KLAUNZER/Twitter/@francefootball Cristiano Ronaldo curtiu post que detonava Bola de Ouro de Messi



Cristiano Ronaldo protagonizou uma polêmica, na noite da última terça-feira, 30, ao concordar com um fã que chamou a Bola de Ouro conquistada por Lionel Messi, na última segunda-feira, 29, de “roubo”. No Instagram, o craque do Manchester United comentou com a palavra “fatos” um post do perfil “cr7.o_lendario” em que apontava ele mesmo como o “melhor da história” e criticava a decisão da “France Football” em entregar o troféu ao argentino pela sétima vez. Após a repercussão, a página saiu da rede social.

A postagem exaltava Cristiano Ronaldo e seus números no ano de 2021, seja com a camisa de Juventus ou do Manchester United. Além disso, o texto criticava o fato de o português ter ficado na sexta colocação na votação dos jornalistas que decidiram o rumo da Bola de Ouro, que levou em conta o desempenho dos atletas na temporada 20/21, até julho desde ano. Além de Messi, o “Robozão” ficou atrás de Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema e N’Golo Kanté.

Vale lembrar que, antes mesmo da entrega do prêmio, na tarde da segunda-feira passada, Cristiano Ronaldo se envolveu em uma polêmica ao fazer um desabafo contra o editor-chefe da revista France Football, veículo de imprensa que entrega o prêmio Bola de Ouro desde 1956. Em publicação nas redes sociais, o craque negou que tenha confidenciado ao jornalista Pascal Ferré que tem como ambição superar Lionel Messi, do PSG, em conquistas da premiação. Com cinco troféus, o português tem duas conquistas a menos que o argentino. Além disso, ele afirmou que Ferré mentiu ao dizer que iria faltar na cerimônia de premiação por ter contraído a Covid-19. Apesar disso, CR7 não informou o motivo da ausência na festa de gala.