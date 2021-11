Cristiano Ronaldo se despede de Solskjaer no Manchester United: ‘Ser humano excepcional’

O treinador foi demitido pelos ‘Diabos Vermelhos’ após a goleada sofrida diante do Watford, no último sábado, pelo Campeonato Inglês

Reprodução/ Twitter @ManUtd Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Manchester United na temporada



Cristiano Ronaldo tratou de usar suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, 22, para se despedir do técnico Ole Gunnar Solskjaer, demitido pelo Manchester United após a goleada sofrida diante do Watford, no último sábado, pelo Campeonato Inglês. Mesmo com as especulações de uma suposta relação ruim entre o atacante e o treinador, o português se declarou. “Ele era meu atacante quando vim para Old Trafford e é meu treinador desde que voltei para o Man. United. Mas, acima de tudo, Ole é um ser humano excepcional. Desejo a ele o melhor em tudo o que sua vida reservar para ele. Boa sorte meu amigo! Você merece isso!”, escreveu o craque em sua conta no Twitter.

Nesta terça-feira, Oo Manchester United visita o Villarreal pela Liga dos Campeões, em duelo de líderes do Grupo F, que pode garantir vaga antecipada nas oitavas de final. Ambos somam sete pontos e o clube inglês terá comando interino enquanto não acerta com um substituto. Michael Carrick ficará como “tampão”. Multicampeão com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o francês Zinedine Zidane teria sido contatado pelos ingleses, de acordo com o Daily Mail, mas recusado a proposta de olho na seleção francesa ou no Paris Saint-Germain. Curiosamente, o nome de Maurício Pochettino, em baixa no PSG, começa a ganhar força para a vaga de Solskjaer após tal recusa de Zidane. Erik ten Hag, do Ajax, Brendan Rodgers, do Leicester, e Julen Lopetegui, do Sevilla, são outros nomes especulados pela imprensa internacional.