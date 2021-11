Botafogo bate o Brasil de Pelotas e conquista a Série B com antecedência 

Com a vitória, o Glorioso chegou aos 69 pontos e não poder mais ser ultrapassado pelo segundo colocado Coritiba

Vitor Silva/BFR Botafogo é o campeão da Série B de 2021



O Botafogo conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas, no Rio Grande do Sul, na tarde deste domingo, 21, em partida válida pela penúltima rodada da edição 2021. Com a vitória, o Glorioso chegou aos 69 pontos e não poder mais ser ultrapassado pelo segundo colocado Coritiba, derrotado para o CSA no mesmo horário e que soma 64 na tabela de classificação. Diego Gonçalves, ainda no primeiro tempo, fez o único gol da Estrela Solitária no duelo contra os gaúchos. Restando apenas uma rodada para o fim do torneio, Botafogo e Coxa já estão garantidos na 1ª divisão de 2022, enquanto Goiás, CSA, Guarani, Avaí e CRB brigam pelas outras duas vagas.