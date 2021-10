Campeonato Inglês: Raphinha se machuca e preocupa Tite; Richarlison marca em retorno ao Everton

No empate em 1 a 1 do Leeds com o Wolverhamtpon, o habilidoso atacante precisou ser substituído após sofrer uma entrada dura de Romain Saiss, que atingiu seu tornozelo

REUTERS/Craig Brough Raphinha deixou a partida do Leeds sentindo dores



Dois jogadores da seleção brasileira chamaram atenção na nona rodada do Campeonato Inglês, iniciada neste sábado, 23, com a realização de sete partidas. A boa notícia ficou por conta de Richarlison, atacante que balançou as redes pelo Everton. O “Pombo”, de volta aos gramados após se recuperar de lesão, marcou na derrota do seu time para o Watford por 5 a 2, em pleno Goodison Park. Vale lembrar que o jogador não foi chamado por Tite nos últimos três jogos da Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, por problemas físicos.

A notícia triste para o treinador da Amarelinha tem relação com Raphinha, destaque da seleção brasileira na vitória contra o Uruguai, na Arena da Amazônia. No empate em 1 a 1 do Leeds com o Wolverhamtpon, o habilidoso atacante precisou ser substituído após sofrer uma entrada dura de Romain Saiss, que atingiu seu tornozelo. O atacante caiu no chão e teve que sair de campo carregado. Exames ainda serão realizados para saber a gravidade da lesão, por isso o assunto é tratado com cautela. Caso tenha condições de jogo, a tendência é que ele seja novamente chamado por Tite para os próximos jogos do Brasil, diante de Colômbia e Argentina, marcados para novembro.

Veja os resultados da rodada do Inglês deste sábado (23)