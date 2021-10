Novo rico, Newcastle começa renovação com demissão do técnico Steve Bruce

Em comunicado, a diretoria informou que o desligamento foi feito por ‘consentimento mútuo’ e agradeceu os serviços prestados pelo treinador

Reprodução/Twitter@NUFC Steven Bruce foi demitido pelo Newcastle



O Newcastle, clube inglês que foi vendido para um consórcio da Arábia Saudita, começou sua renovação nesta quarta-feira, 20, ao demitir o técnico Steve Bruce. Em comunicado, a diretoria informou que o desligamento foi feito por “consentimento mútuo” e agradeceu os serviços prestados pelo treinador. Ao todo, o profissional comando a equipe em duas temporadas, mantendo a agremiação na metade da tabela nas últimas duas edições do Campeonato Inglês. Ainda assim, o Newcastle atualmente ocupa a penúltima colocação, somando apenas 3 pontos em oito rodadas, o que precipitou a saída de Bruce.

No último fim de semana, na derrota para o Tottenham Hotspur, ele completou sua milésima partida na carreira. “Estou muito grato ao Newcastle por me dar a oportunidade de liderar este clube. Gostaria de agradecer à minha comissão técnica, aos jogadores e a todos os trabalhadores por este tempo pelo seu grande esforço. Houve altos e baixos, mas eles sempre deram tudo de si e devem estar orgulhosos”, disse Bruce. “Este é um clube com uma grande base de torcedores e espero que os novos proprietários possam levá-lo para frente e posicioná-lo onde todos queremos”, acrescentou.