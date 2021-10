Cristiano Ronaldo tem o maior salário do futebol inglês; veja lista 

Os vencimentos do craque são superiores ao do meio-campista belga Kevin De Bruyne, do rival City, e do goleiro espanhol David De Gea, também do Manchester United

O Manchester United pode não ter pago uma alta quantia para recontratar Cristiano Ronaldo, desembolsando “apenas” 25 milhões de euros (R$ 153,3 milhões) para tirar o atacante da Juventus. Os “Diabos Vermelhos”, no entanto, estão arcando com cifras elevadas para manter o português em seu elenco. De acordo com o jornal “The Sun”, o astro é dono do maior salário do Campeonato Inglês, recebendo 480 mil libras por semana, o equivalente a R$ 3,5 milhões. Os vencimentos do craque são superiores ao do meio-campista belga Kevin De Bruyne, do rival City, e do goleiro espanhol David De Gea, também do United, que completam o top 3 na lista dos mais bem remunerados do futebol no país.

O Manchester United, inclusive, comanda o ranking divulgado pelo veículo de comunicação britânico, que revelou os nomes dos nove jogadores que mais ganham com futebol no país. Além de Cristiano Ronaldo e De Gea, o clube também desembolsa uma alta quantia ao recém-contratado Jadon Sancho, quarto da lista, e a Paul Pogba, o nono colocado do ranking. Aubameyang, do Arsenal, a dupla Romelu Lukaku e Kai Havertz, do Chelsea, e Raheem Sterling, do City, também foram mencionados na publicação.

