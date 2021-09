Cristiano Ronaldo ultrapassa Messi e se torna o jogador mais bem pago do mundo; veja lista

Novo atacante do Manchester United deve receber cerca de US$ 125 milhões (R$ 660 milhões); Neymar conquistou terceiro lugar no ranking da revista Forbes

Cristiano Ronaldo saiu do Juventus e foi recontratado pelo Manchester United após 12 anos fora do time



O atacante Cristiano Ronaldo se tornou o jogador mais bem pago do mundo, segundo a Forbes. O português ultrapassou o rival Lionel Messi, que configurava como primeiro da lista antes da recontratação de Ronaldo pelo Manchester United. O jogador, que estava na Juventus, da Itália, voltou aos “Diabos Vermelhos” depois de 12 anos longe do rime. Segundo a Forbes, a popularidade do atleta – que tem 149 milhões de seguidores no Facebook, 344 milhões no Instagram e 94,3 milhões no Twitter – o ajudou a recuperar o primeiro lugar no ranking.

O atacante deve receber cerca de US$ 125 milhões (R$ 660 milhões) antes da taxação de impostos na temporada 2021-22. Desse total, US$ 70 milhões são provenientes dr salário e bônus do Manchester United. O restante vem de publicidade, patrocínios com marcas, como Nike, Herbalife e Clear, e da sua linha própria de produtos. Antes o número 1 da lista, Lionel Messi, que deixou o Barcelona após 21 anos e se transferiu para o PSG, deverá receber cerca de US$ 75 milhões (R$ 396 minhões) nesta temporada.

Confira a lista completa dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo: