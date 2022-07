Cristiano Ronaldo viaja a Manchester para conversar com diretoria do United

De acordo com o site ‘The Athletic’, o português irá se reunir com a diretoria dos ‘Diabos Vermelhos’ para definir o seu futuro

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo comemorando durante vitória do Manchester United sobre o Brentford



Cristiano Ronaldo permanece sendo o protagonista da maior novela desta janela de transferências da Europa. Após perder um longo período de pré-temporada com o United e ficar em Portugal ao lado de sua família, o craque viajou para Manchester nesta segunda-feira, 25. De acordo com o site “The Athletic”, o português irá se reunir com a diretoria dos “Diabos Vermelhos” para conversar sobre o seu futuro. Segundo a imprensa europeia, os donos do clube britânico não desejam colocar CR7 à venda e contam com a participação do atacante na temporada 2022/23. O astro, no entanto, gostaria de “respirar novos ares” e voltar a disputar a Liga dos Campeões, algo que não acontecerá com o United, que se classificou apenas para a Liga Europa.

Nesta terça-feira, 26, o elenco do Manchester United voltará aos treinos após realizar jogos de pré-temporada na Ásia e a presença do principal nome do time ainda é incerta. Cristiano Ronaldo tem ainda um ano de contrato com o clube, com a opção de renovação por mais uma temporada. Aos 37 anos, Ronaldo foi oferecido por seu empresário a Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Chelsea e Real Madrid, mas todos recusaram a negociação pelo atacante. Publicamente, o treinador do time inglês e a diretoria afirmam que a ausência de CR7 deve-se a “problemas pessoais”. “Ele não está conosco devido a problemas pessoais”, disse Erik Ten Hag, técnico do United, há duas semanas. “Estamos planejando com Cristiano Ronaldo esta temporada, então isso é tudo. Estou ansioso para trabalhar com ele.”

*Com informações do Estadão Conteúdo