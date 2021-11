Cristiano Ronaldo volta a salvar o Manchester United, e Lewandowski faz golaço de bicicleta pelo Bayern

Português chegou a seis gols em cinco partidas na atual edição do torneio continental e ajudou sua equipe a se classificar às oitavas de final

Biel Aliño/EFE O português Cristiano Ronaldo anotou o primeiro gol da vitória do Manchester United sobre o Villarreal, na Espanha



Se no Campeonato Inglês Cristiano Ronaldo não tem colecionado boas atuações, na Liga dos Campeões o astro português tem sido o maior responsável pelas vitórias do Manchester United na fase de grupos. Nesta terça-feira, diante do Villarreal, na Espanha, o atacante fez o primeiro gol na difícil vitória por 2 a 0 e ajudou a garantir a equipe nas oitavas de final da competição, com dez pontos, na liderança do Grupo F. O adversário espanhol ficou com sete, após cinco rodadas, e ainda pode ser ultrapassado pela Atalanta (cinco pontos).

O placar não foi justo para a equipe da casa, que merecia ter ficado à frente no placar, principalmente no primeiro tempo, mas foi impedida pela bela atuação do goleiro De Gea, autor de grandes defesas. O diferencial do Manchester, mais uma vez, foi Cristiano Ronaldo — como já havia sido contra a Atalanta e o mesmo Villarreal, na Inglaterra. Ele marcou aos 33 minutos da etapa final e alcançou a marca de seis gols em cinco partidas. Sancho, aos 45, deu números finais à partida.

Pelo Grupo E, o já classificado Bayern de Munique manteve os 100% de aproveitamento e somou o quinto triunfo consecutivo na competição ao bater o Dínamo de Kiev, na capital ucraniana, por 2 a 1 O time da casa, com apenas um ponto, está eliminado. Lewandowski deixou sua marca, aos 14 minutos do primeiro tempo, anotando um golaço de bicicleta. Coman ampliou, aos 42. Harmash, aos 25 do segundo tempo, fez o gol de honra do Dínamo.

*Com informações do Estadão Conteúdo