Ex-alvo da CBF, Xavi Hernández cita duas seleções como favoritas ao título da Copa do Mundo

Mundial do Catar acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro

EFE/Alejandro García Xavi Hernández durante entrevista coletiva no Barcelona



O treinador Xavi Hernández, do Barcelona, concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 4, véspera da partida diante do Almería, pelo Campeonato Espanhol. No meio de várias perguntas sobre a rotina do clube catalão, o comandante foi questionado sobre quais seleções podem ser apontadas como favoritas ao título da Copa do Mundo 2022, prevista para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Para o treinador, Brasil e Argentina estão à frente das rivais e devem chegar com força no torneio da Fifa. “Sim, vejo a maioria dos times como bons, mas vejo que Argentina e Brasil estão um pouco acima do resto. Obviamente eles têm que provar isso, mas eu os vejo como muito fortes”, declarou.

Xavi, inclusive, chegou a receber uma proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando após a saída de Tite, que se despedirá da Canarinho ao final do Mundial deste ano. O treinador, no entanto, recusou e preferiu voltar ao Barcelona, onde se sagrou ídolo da torcida nos tempos de jogador. Para o técnico, a Amarelinha está no mesmo patamar da Argentina, mas à frente de outras potências da Europa. “Mas em Copa do Mundo tudo se complica, o futebol estabilizou nos últimos anos e, por que não, também pode haver surpresas. Entre as seleções europeias, a Espanha é forte, a França, até a Inglaterra, vejo times muito fortes, mas Brasil e Argentina… Eles estão um degrau acima”, arrematou.