Michel Araújo, do São Paulo, é suspenso por dizer que Corinthians jogou Majestoso com 12 jogadores

Meio-campista uruguaio deve ficar de fora do duelo contra o Athletico-PR, no Morumbi, pelo Brasileirão

Reprodução/TV Globo Michel Araújo, do São Paulo, criticou a arbitragem durante a partida diante do Corinthians, em 14 de maio



O meio-campista Michel Araújo, do São Paulo, foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro. Em julgamento realizado nesta quarta-feira, 14, o Tribunal decidiu aplicar a pena ao são-paulino por uma crítica feita durante o confronto contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em 14 de maio. No intervalo daquela partida, o uruguaio afirmou que o rival estava atuando com 12 jogadores. “Tem que ajustar primeiro com o juiz. Ele deu o gol de empate para o Corinthians. Domínio total do São Paulo o jogo todo. Teve o segundo gol do Calleri que não foi falta. Não foi pênalti para o Corinthians. Então a gente tem que lutar contra tudo. Voltar para o segundo mais ligado, porque tem 12 jogadores [no Corinthians] lá”, disse o jogador, em entrevista à TV Globo. O Tricolor, porém, pode recorrer da decisão. O próximo compromisso do time de Dorival Júnior está marcado para quarta-feira, 21, diante do Athletico-PR, no Morumbi.