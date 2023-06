Presidente da França, Macron diz que vai pressionar Mbappé para continuar no PSG

Atacante afirmou que não pretende renovar com o time de Paris e pode deixar a equipe nesta janela de transferências

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Macron tentará convencer Mbappé a ficar no PSG



Presidente da França, Emmanuel Macron tentará convencer o atacante Kylian Mbappé a renovar com o Paris Saint-Germain. Em entrevista à emissora de rádio “RMC Sports”, o mandatário afirmou que vai “pressionar” o craque, que tem contrato válido somente até junho de 2024. “Não sei o que está acontecendo com Kylian, mas vou pressioná-lo para que fique”, resumiu nesta quarta-feira, 14. Na temporada passada, Macron participou diretamente da prorrogação de vínculo do jogador com o clube. Agora, entretanto, o atleta afirma que não pretende estender sua passagem pelo time azul e vermelho. Por conta disso, segundo diversos veículos de comunicação, a diretoria prefere negociar Mbappé nesta janela de transferências, com a intenção de não perdê-lo de graça na metade do ano que vem. Contratado junto ao Monaco em 2017, o atacante é o maior artilheiro da história da equipe parisiense, com 212 gols em 268 jogos. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês nas últimas quatro temporadas.