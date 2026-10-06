Croácia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Croácia e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h45, no Estádio Poljud, em Split, em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações 2026/27.
Os donos da casa estão em terceiro lugar no Grupo A3 da Nations League, com três pontos. A Croácia estreou com uma vitória sobre a República Tcheca por 2 a 1, mas perdeu os dois jogos seguintes: 4 a 1 para a própria Espanha e 7 x 0 para a Inglaterra.
Os atuais campeões do mundo, por sua vez, estão em primeiro na chave, com 100% de aproveitamento. A Espanha venceu a Inglaterra por 3 a 2, a própria Croácia por 4 a 1 e a República Tcheca por 3 a 1.
Onde assistir Croácia x Espanha ao vivo
A partida entre Croácia e Espanha será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
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