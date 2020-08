Cueva recusa proposta de Maradona e fecha com time da Turquia

Ex-Santos e São Paulo, o meio-campista peruano rejeitou uma oferta para jogar no Gimnasia La Plata. time que tem Maradona como treinador

EFE Cueva durante partida do Peru na Copa do Mundo



O meia Christian Cueva, ex-jogador de São Paulo e Santos, recusou um convite de Diego Armando Maradona para jogar pelo Gimnasia La Plata, da primeira divisão argentina, e acertou a transferência para o Yeni Malatyaspor, da elite do futebol da Turquia. A contratação da Cueva foi anunciada nesta terça-feira, 11, pelo clube turco nas redes sociais, e imediatamente a mídia peruana lembrou a possibilidade de que o jogador de 28 anos defendesse o time treinado pelo argentino. O próprio meia revelou há oito dias que havia sido procurado por ‘El Pibe’.

Cueva voltará à Europa, onde defendeu o Rayo Vallecano, da Espanha, em 2014, e quatro anos depois passou pelo Krasnodar, da Rússia, país onde disputou a Copa do Mundo pelo Peru. Entretanto, as duas passagens foram discretas.

O peruano vem de três insucessos seguidos na carreira. Depois de sair do Krasnodar, esteve no Santos, mas se desentendeu com o técnico Jorge Sampaoli, por quem quase não foi aproveitado. Na sequência, no começo deste ano, esteve vinculado ao Pachuca, do México, mas só entrou em campo três vezes até ser dispensado.

*Com Estadão Conteúdo