Daniel Alves comemora acerto com o Pumas: ‘O México nunca mais será o mesmo’

O lateral visa jogar em alto nível para representar o Brasil na Copa do Mundo, que acontece entre novembro e dezembro, no Catar

EFE/Fernando Bizerra Daniel Alves foi anunciado no Pumas e visa ser campeão do mundo com a seleção brasileira



Daniel Alves usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, para comemorar o acerto com o Pumas (México). Anunciado na última quinta, o lateral afirmou que está embarcando rumo ao país norte-americano e prometeu dar alegrias aos torcedores mexicanos. “Olá Goyo (mascote do clube que anunciou seu acerto), agradeço pela apresentação. Estou aqui no avião, estamos prontos. Vamos Pumas, vamos Pumas”, gravou o brasileiro, de 39 anos, com punho cerrado. E depois escreveu um complemento. “Até breve Pumas. Com a ilusão de um garoto de 15 anos que saiu de casa para lutar para escrever um belo capítulo em sua história. O México nunca mais será o mesmo”, declarou o veterano, que visa jogar em alto nível para representar o Brasil na Copa do Mundo, que acontece entre novembro e dezembro, no Catar.