Diretor do Bayern critica Lewandowski por transferência para o Barcelona: ‘Zero compreensão’

Atacante tinha mais um ano de contrato com a equipe alemã, mas forçou sua saída, o que não agradou os dirigentes do clube

Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Atacante foi contratado pelo Barcelona e assinou contrato com validade até 2026



O diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, criticou o comportamento do atacante polonês Robert Lewandowski, que deixou a equipe alemã para se transferir para o Barcelona. Em entrevista à revista Zeit, Salihamidzic disse não compreender a postura do polonês, que, mesmo tendo um ano de contrato, forçou sua saída para o time espanhol. “Zero compreensão com a atitude de Lewandowski. Não só porque eu cumpri todos os meus contratos como jogador, como é o lógico. Como jogador, eu teria esclarecido tudo internamente por conta própria e teria cumprido meu contrato”, disse o diretor do Bayern. O atacante manifestou publicamente seu interesse em deixar a equipe alemã, que tentou resistir e convencer o polonês a cumprir seu contrato. Lewandowski chegou a se reapresentar, fez treinos físicos, mas, na véspera da apresentação oficial do elenco, aceitou a proposta do Barcelona. Os espanhóis pagarão 45 milhões de Euros pelo craque, com mais 5 milhões de Euros em variáveis. A multa rescisória de Lewandowski é de 500 milhões de Euros e o contrato com a equipe espanhola vai até 2026.