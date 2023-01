Liverpool leva gol no fim e é eliminado na Copa da Inglaterra

Japonês Mitoma marcou um golaço aos 47 do segundo tempo e classificou o Brighton

Reprodução/ twitter @EmiratesFACup Mitoma marcou o gol da vitória e da classificação do Brighton



O Liverpool está eliminado da Copa da Inglaterra. Neste domingo, 29, a equipe de Jürgen Klopp levou a virada do Brighton por 2 a 1 e amplia a má fase na temporada. Curiosamente, o Brighton & Hove Albion FC já tinha vencido os Reds por 3 a 0 no dia 14 na Premier League em jogo que Klopp classificou como o “pior que ele já viu”. A partida no Falmer Stadium foi muito bem disputada. O Liverpool teve boas chances no primeiro tempo e abriu o placar aos 30 minutos com Elliott. Nove minutos depois, Dunk empatou em chute que desviou e enganou o goleiro Alisson. Nos acréscimos, aos 47, Mitoma fez um golaço e deu a vitória e a classificação para o Brighton. Também se classificaram para a próxima fase o Manchester City – vencendo o Arsenal, Leicester, Leeds, Southampton, Bristol, Tottenham – que venceu o Preston, Manchester United – que venceu o Reading e o Stoke City. Mais dois jogos acontecerão até esta segunda-feira e, por conta de empates, outros quatro jogos extras estão marcados para o dia 7 de fevereiro.