Iñaki Williams desfalca Athletic Bilbao pela primeira vez em sete anos

Atacante de 28 anos passou 251 partidas consecutivas sem se lesionar no Espanhol

Reprodução/ twitter @AthleticClub Iñaki Williams não perdia uma partida pelo Bilbao desde 2016



O ganês Iñaki Williams quebrou um recorde interessante neste fim de semana. Pela primeira vez em sete anos, o atacante desfalca o Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol. Foram 251 jogos consecutivos sem se lesionar. A última vez que ele perdeu uma partida foi em 20 de abril de 2016, contra o Málaga. Desta vez, Iñaki será ausência por lesão muscular. Além das atuações constantes no clube, ele participou da Copa do Mundo do Catar com Gana, pela primeira vez. Iñaki nasceu na Espanha, mas escolheu defender Gana por seus pais terem nascido no país. Seu irmão Nico Williams. Na atual temporada, o atacante jogou 22 partidas e marcou 5 gols; o Athletic é o 8º na tabela.