David Alaba, do Real Madrid, recebe ataques racistas após votar em Messi no Fifa The Best

O zagueiro David Alaba, do Real Madrid, foi alvo de ataques racistas de torcedores do próprio time espanhol e recebeu pedidos para que deixe o clube. O episódio aconteceu na última segunda-feira, 27, após a Fifa revelar detalhes da votação da premiação The Best. Como capitão da seleção da Áustria, o jogador pôde votar no melhor do mundo de 2022 e escolheu Lionel Messi – o argentino acabou ganhando o prêmio com larga vantagem. Para os torcedores merengues, entretanto, a escolha do austríaco deveria ser em Karim Benzema, seu companheiro de equipe, que terminou na terceira colocação. Através das redes sociais, o atleta se manifestou e justificou sua indicação. “Sobre o Fifa The Best: a seleção da Áustria votou como um time para esse prêmio, não foi só eu. Todo mundo no conselho votou e foi assim que foi decidido. Todos sabem, especialmente Karim, o quanto eu admiro ele e sua performance. Frequentemente digo que ele é o melhor atacante do mundo, e ainda acho isso. Sem dúvidas”, declarou Alaba. Pelo regulamento da Fifa, todos os capitães e treinadores das seleções votam no The Best. Além deles, um jornalista de cada país e torcedores também podem participar da escolha. Em seu voto, o austríaco escolheu Messi como primeiro, Benzema em segundo e Mbappé na terceira posição.

