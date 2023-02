The Best 2022: Lionel Messi é eleito o melhor do mundo da Fifa pela sétima vez 

Campeão da Copa do Catar com a seleção argentina, craque desbancou os franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema para ser coroado com o troféu

FRANCK FIFE / AFP Lionel Messi levou a Argentina ao tricampeonato mundial na Copa do Catar



Lionel Messi recebeu da Fifa o prêmio de melhor jogador do mundo na cerimônia The Best 2022, realizada na noite desta segunda-feira, 27, em Paris, na França. Campeão da Copa do Catar com a seleção argentina, o craque do Paris Saint-Germain desbancou os franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema para ser coroado com o troféu. Desta forma, o “Extraterrestre” dispara como maior vencedor da premiação, agora com sete taças – anteriormente, o astro também já havia ganhado em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Nesta edição, os atletas foram avaliados no período de 8 de agosto de 2021 a 18 de dezembro de 2022. Inicialmente, um grupo de especialistas da Fifa escolheu 14 jogadores para concorrer ao troféu, sendo os brasileiros Neymar e Vinicius Júnior dois deles. Dessa lista, foram escolhidos os três finalistas, pelo júri internacional composto por técnicos de seleções, capitães dessas equipes nacionais, jornalistas da área e torcedores que votaram através do site da entidade.

Oscilando em sua primeira temporada no time de Paris, Messi conseguiu seu sétimo prêmio da Fifa graças ao desempenho mostrado com a seleção argentina. Ainda em 2022, o craque levou seu país ao título da Finalíssima, torneio que reúne os atuais vencedores da Copa América e da Eurocopa. Depois, entre novembro e dezembro do ano passado, o astro fez algo ainda mais especial: guiou a Argentina ao tricampeonato mundial. Com gols, assistências impressionantes e atuações de gala, o “hermano” foi extremamente decisivo na Copa do Catar. Considerando todo o período avaliado pela entidade, o jogador de 35 anos somou 45 gols e 34 assistências em 74 partidas. Fora as conquistas com a Albiceleste, Messi também ganhou o Campeonato Francês e a Supercopa da França com o PSG.

Agora, Lionel Messi amplia sua vantagem para Cristiano Ronaldo, português detentor de cinco prêmios da Fifa – Entre as mulheres, Marta permanece como maior ganhadora, com seis taças. A entidade criou a premiação de melhor jogador em 1991, enquanto a de principal jogadora apenas em 2001. Desde 2016, ano de estreia do The Best, a Fifa usa a temporada europeia como período de análise. Em 2022, como a Copa do Mundo foi realizada entre novembro e dezembro, a edição teve um período maior de avaliação. A honraria, vale lembrar, chegou a ser unida à Bola de Ouro, tradicional troféu entregue pela revista “France Football”, entre 2010 e 2015. Hoje, no entanto, as duas premiações são separadas e têm formatos diferente de votação. O atual vencedor da Bola de Ouro é Karim Benzema, enquanto o maior ganhador é Lionel Messi, também com sete taças.

Puskás

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝 CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗ To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Único brasileiro com possibilidade de ganhar um troféu no The Best 2022, o atacante Richarlison não ficou com o Prêmio Puskás, entregue ao autor do gol mais bonito. Apesar da pintura marcada na vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia, na rodada de abertura da Copa do Mundo, o Pombo foi superado. O grande ganhador foi o polonês Marcin Oleksy, jogador do Warta Poznan e que tem a perna esquerda amputada. Assista acima.

Craques do gol

A Fifa também prestigiou os melhores goleiros no The Best 2022. Na categoria masculina, o também argentino Emiliano Martínez foi o grande vencedor. Herói na conquista da Copa do Mundo, o arqueiro Aston Villa superou Thibaut Courtois, fundamental na conquista do Real Madrid na Liga dos Campeões. O marroquino Yassine Bounou, quarto colocado do Mundial com o Marrocos, ficou na terceira posição. No feminino, a britânica Mary Earps, jogadora do Manchester United, leva prêmio de melhor goleira. A goleira inglesa também esteve na equipe da Inglaterra no título da Eurocopa.