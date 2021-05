David Luiz não renova contrato e deixa o Arsenal no final da temporada

Zagueiro brasileiro foi contratado em 2019 e conquistou o título da FA Cup com a camisa dos Gunners

Andy Rain/EFE David Luiz chegou ao Arsenal em 2019



A passagem de David Luiz no Arsenal deve acabar no fim da atual temporada europeia. Segundo o canal de televisão ‘Sky Sports’, o zagueiro se reuniu com o clube nesta sexta-feira, 14, e decidiu não renovar seu contrato, que termina em 30 de junho. Contratado em 2019, David Luiz fez 73 jogos e marcou quatro gols. Nesse período ajudou o Arsenal a vencer a FA Cup na temporada passada, quando derrotou seu antigo clube, o Chelsea, por 2 a 1 em Wembley. Durante esses dois anos, o zagueiro foi muito contestado pela torcida por suas atuações. Na Inglaterra, David teve maiores glórias no clube azul onde conquistou a Premier League, a Champions League, duas FA Cup e dois títulos da Liga Europa. Aos 34 anos, ainda não há notícias sobre qual será o futuro do atleta.