Fagner volta a testar positivo para Covid-19 e está fora da semifinal do Paulistão

Sem o lateral, time começou nesta sexta a preparação para a partida do final de semana, que ainda não tem adversário definido

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians Lateral pode retornar em uma eventual final



O lateral direito Fagner será desfalque para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, no final de semana. O atleta voltou a testar positivo para a Covid-19, após realização de exame de antígeno no dia nesta quinta-feira, 13. O clube emitiu uma nota informando que Fagner está afastado desde ontem e realizou um teste RT-PCR como contraprova, que confirmou o resultado positivo. Ele está assintomático e recebendo a assistência do Departamento Médico do Corinthians. O lateral já tinha ficado de fora da partida contra o Peñarol na noite desta quinta, pela Copa Sul-Americana, e deve retornar apenas para uma eventual final do Estadual.

Apesar da baixa e sem ainda conhecer o seu adversário, o Corinthians começou nesta sexta-feira, 14, a preparação para a semifinal. De volta do Uruguai, o treinador Vagner Mancini mandou os atletas que atuaram contra o Peñarol para um trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores participaram de aquecimento e atividade de passes, cruzamentos e finalizações. Por fim, o grupo foi separado em três e, em campo reduzido, foram realizados minijogos entre eles. O lateral esquerdo Biro, em fase final de transição, participou da atividade como coringa das equipes.