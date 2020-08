David Silva é anunciado como novo reforço da Real Sociedad

Ídolo do Manchester City, espanhol preencherá vaga de Martin Odegaard no meio de campo

Divulgação Real Sociedad já divulgou fotos da camisa de David Silva no clube



Ídolo em Londres, David Silva se despediu nesta segunda-feira do Manchester City, e foi anunciado como reforço da Real Sociedad, com um contrato válido por duas temporadas.

Sexta colocada no último Campeonato Espanhol, o que lhe garantiu um a vaga na próxima edição da Liga Europa, e classificado para a final da Copa do Rei 2019-2020, que ainda não foi disputada, e equipe tinha uma lacuna no meio-campo depois da saída do norueguês Martin Odegaard, que voltou para o Real Madrid, e a preencheu em grande estilo.

Aos 34 anos, David Silva tem no currículo a conquista da Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa 2008 e 2012 pela seleção espanhola, uma Copa do Rei pelo Valencia, além de quatro taças do Campeonato Inglês, duas da Copa da Inglaterra, cinco da Copa da Liga Inglesa e duas da Supercopa da Inglaterra atuando pelo City.

* Com EFE