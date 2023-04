De Bruyne dá show, Manchester City vence Arsenal e se aproxima de título do Inglês

Inspirado, o meio-campista belga balançou as redes duas vezes e ainda deu um cruzamento na medida para Stones deixar a sua marca

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Kevin De Bruyne comandou a vitória do Manchester City sobre o Arsenal



O Manchester City venceu o Arsenal por 4 a 1 na tarde desta quarta-feira, 26, no Etihad Stadium, numa espécie de “final antecipada” do Campeonato Inglês 2022/23. Sem tomar conhecimento do rival, o time dirigido por Pep Guardiola dominou a partida desde o início e construiu o resultado com o talento de Kevin De Bruyne. Inspirado, o meio-campista belga balançou as redes duas vezes e ainda deu um cruzamento na medida para Stones deixar a sua marca. Artilheiro do torneio, Erling Haaland também participou da festa, superando o goleiro Ramsdale, já no fim do embate. Do lado dos visitantes, quem descontou foi o zagueiro Holding. Com o triunfo, os Citizens permanecem na segunda posição, com 73 pontos, dois a menos que os Gunners. A vantagem, entretanto, é que o time de Manchester tem dois jogos a menos em relação aos londrinos e dependem apenas de si para ganhar mais um título na Premier League – seria o terceiro consecutivo. Em queda livre e sem ganhar há quatro rodadas, os comandados por Mikel Arteta precisam de uma recuperação imediata, além de contar com tropeços do City, para voltar a erguer o troféu após 19 anos.