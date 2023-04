Veja quanto o São Paulo deve receber com transferência de Brenner para a Udinese

FC Cincinnati, dos Estados Unidos, vendeu o jovem brasileiro por 10 milhões de dólares

Reprodução/FC Cincinnati Brenner foi vendido do FC Cincinnati para a Udinese



O FC Cincinatti, dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 26, que negociou o atacante Brenner com a Udinese. Responsável por formar o brasileiro, o São Paulo terá direito a no máximo 5% da venda, fruto do mecanismo de solidariedade da Fifa. De acordo com a imprensa italiana, o clube norte-americano vendeu o centroavante por 10 milhões de dólares. Assim, a expectativa é que o Tricolor fique com até 500 mil dólares (na cotação atual, cerca de R$ 2,5 milhões), reforçando o seu caixa de maneira pouco expressiva. Na última terça-feira, por exemplo, os são-paulinos garantiram mais R$ 3,3 milhões com a vitória sobre o Ituano, fora de casa, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

A quantia com a negociação envolvendo Brenner, porém, poderia ser ainda maior. Na época da transferência para a equipe estadunidense, em 2021, o São Paulo ficou com 13 milhões de dólares e firmou um acordo com o FC Cincinatti. Nele, os são-paulinos ficariam com 15% do lucro em uma possível futura negociação. Como a venda para a Udinese não gerou lucro, o Tricolor não será contemplado com a cláusula. Formado em Cotia, o atacante se destacou em 2020, quando anotou 22 gols com a equipe brasileira. Nos EUA, o jogador de 23 anos disputou 71 partidas, colecionando 27 gols e 7 assistências.