De Bruyne estreia com golaço e Napoli vence o Sassuolo na abertura do Campeonato Italiano

Belga, que marcou de falta na partida contra o Sassuolo, tornou-se o jogador mais velho a debutar pelo clube onde jogou Diego Maradona

Stefano Rellandini/AFP Di Lorenzo (22) e McTominay (8) observam a bola enquanto o goleiro o Sassuolo, Stefano Turati, não consegue defender o gol marcado por Kevin De Bruyne (fora da imagem)



O meia belga Kevin de Bruyne começou sua trajetória no Napoli com grande impacto. Neste sábado (23), na estreia do atual campeão italiano no Campeonato Italiano, ele marcou um belo gol de falta na vitória por 2 a 0 sobre o Sassuolo. Titular e vestindo a camisa 11 — já que a 10 está aposentada em homenagem a Diego Maradona —, De Bruyne foi participativo desde os primeiros minutos.

O escocês Scott McTominay abriu o placar ainda no primeiro tempo, após cruzamento de Politano. Na etapa final, o craque surpreendeu ao cobrar falta direto para o gol, quando todos esperavam um cruzamento. O chute certeiro garantiu o primeiro gol de De Bruyne pelo clube logo em sua estreia oficial, após encerrar uma vitoriosa passagem pelo Manchester City. A partida ainda teve tensão nos minutos finais: Ismael Koné foi expulso após falta dura em Lorenzo Lucca.

Além do bom desempenho, De Bruyne já entrou para a história do Napoli. Aos 34 anos e 56 dias, tornou-se o jogador de linha mais velho a estrear pelo clube na Série A desde a adoção do sistema de três pontos, em 1994-95. Com a vitória, o Napoli soma os primeiros três pontos na defesa do título. A equipe comandada por Antonio Conte volta a campo no próximo sábado (30), contra o Cagliari, no Estádio Diego Armando Maradona.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA