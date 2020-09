De saída do Real Madrid, destino de James Rodríguez deve ser o Everton

Imprensa colombiana crava transferência do camisa 10 da seleção colombiana para o time inglês

EFE/ Kiko Huesca James não se apresentou junto com os demais jogadores do Real Madrid na última segunda



James Rodríguez já tem destino após a saída do Real Madrid. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira pela imprensa colombiana, o meia assinou contrato de três anos com o Everton, e já está na cidade de Liverpool. A confirmação da transferência deve acontecer nos próximos dias.

A equipe madrilenha iniciou a pré-temporada nesta segunda, 30, mas James não se apresentou junto com o grupo. Sua saída é especulada há duas temporadas. Nesse período, chegou a ser emprestado ao Bayern de Munique e depois voltou para o Real, mas não teve muitas oportunidades com o técnico Zinedine Zidane.

O interesse do Everton teria surgido em julho, e o técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com o meia no Real e no Bayern, e teceu muitos elogios ao camisa 10 da seleção colombiana. “Gosto muito dele como jogador. Quando saí do Real, ele foi comigo para o Bayern, e depois houve o rumor que voltaríamos a trabalhar junto no Napoli. Agora tem o rumor sobre o Everton também. Se posso te ser sincero, gostou muito dele, mas é jogador do Real Madrid”.

* Com EFE