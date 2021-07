De virada, Colômbia vence o Peru por 3 a 2 e garante terceiro lugar da Copa América

Com golaço de Luis Diaz no fim da partida, colombianos garantiram lugar no pódio da competição; Cuadrado, Yotún e Lapadula também marcaram na partida

FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Colômbia marcou no fim da partida e garantiu o terceiro lugar



Em um jogo de cinco gols, a Colômbia venceu o Peru por 3 a 2 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília na noite desta sexta-feira, 9. Com isso, a seleção de Reinaldo Rueda garantiu o terceiro lugar da Copa América 2021. Os peruanos abriram o placar com Yotún, ex-Vasco, mas viram a Colômbia virar no segundo tempo com gols de Cuadrado e Luis Díaz. Com isso, o Peru foi ao ataque e empatou com Lapadula após cobrança de escanteio. Já no fim da partida, poucos segundos antes de a decisão vir nas penalidades máximas, Díaz soltou uma bomba de fora da área e acertou o ângulo da meta peruana, garantindo a vitória e o pódio da Copa América. A decisão do campeão acontecerá no jogo deste sábado, 10, entre Brasil e Argentina, que será disputado no Maracanã às 21h.