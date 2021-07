Jornal argentino rebate fala de Bolsonaro: ‘Parabéns pelo título da Copa América’

Ontem, em conversa com o presidente Alberto Fernández, o chefe do Executivo brincou e disse que a seleção brasileira irá ganhar da Argentina por 5 a 0

MARCELO MACHADO DE MELO/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro comemorou com a seleção brasileira o título da Copa América de 2019



O jornal argentino “Olé”, um dos mais tradicionais do país, tratou de rebater uma fala de Jair Bolsonaro (sem partido), que disse na última quinta-feira, 8, que a seleção brasileira irá ganhar da rival na final da Copa América por 5 a 0. Em publicação feita nas redes sociais, o veículo de informação, já conhecido por suas provocações, disse: “Felicitamos o Brasil pela conquista da Copa América de 2021”, ironizando o líder brasileiro. Ontem, em conversa com o presidente Alberto Fernández, o chefe do Executivo brincou: “Quero dizer ao presidente da Argentina que a única rivalidade entre nós vai acontecer no próximo sábado, 10, no Maracanã. Eu vou adiantar o placar: 5 a 0 para o Brasil. Fora isso, meu prezado Alberto Fernández, o Brasil sempre vai querer o melhor para a Argentina, assim como para Uruguai e Paraguai.”