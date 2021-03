Dembélé passa mal e desmaia durante treinamento do Atlético de Madrid; assista

Atacante teve uma queda de pressão durante aquecimento e foi atendido rapidamente pela equipe médica; ele está em observação no hospital, mas passa bem

EFE Dembelé foi atendido rapidamente pelos médicos e enviado ao hospital



O atacante francês Moussa Dembélé, do Atlético de Madrid, desmaiou durante um treinamento da equipe nesta terça-feira, 23, após sofrer uma queda de pressão e ser encaminhado para observação médica. De acordo com nota divulgada pelos ‘Colchoneros’, o jogador fazia exercícios de aquecimento, quando se sentiu mal e caiu no gramado inconsciente. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o atleta foi rapidamente atendido pela equipe médica do clube e encaminhado para uma UTI móvel, que fica no centro de treinamento. O atacante está em observação no hospital com sinais vitais “absolutamente normais”, conforme indica comunicado. Apesar do susto, a situação de Dembélé ainda está “pendente de evolução”, sem que esteja definido um período de afastamento das atividades físicas. O time volta a campo agora no dia 04 de abril, contra o Sevilla, pela La Liga.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 💥 Susto en el entrenamiento del Atlético 🤕 Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado 👍🏽 El jugador se encuentra bien pendiente de evolución ⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

*Com informações da EFE