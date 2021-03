FPF confirma Ponte Preta x Santos em São Januário na próxima quinta-feira

O agendamento da partida faz parte do método encontrado pela entidade em realizar os confrontos do Paulistão em outras cidades durante a fase emergencial de São Paulo, válida até o dia 30 de março

Ivan Storti/ Santos FC Jogadores do Santos comemorando gol



A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou que o jogo entre Ponte Preta e Santos, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, será disputado em São Januário, casa do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, 25, a partir das 21 horas. O agendamento da partida faz parte do método encontrado pela entidade em realizar os confrontos do Paulistão em outras cidades durante a fase emergencial de São Paulo, válida até o dia 30 de março. Anteriormente, a Federação já havia confirmado Corinthians x Mirassol e São Bento x Palmeiras para a cidade de Volta Redonda.

“A Federação Paulista de Futebol informa que o jogo Ponte Preta x Santos, válido pela rodada 5 do Paulistão Sicredi 2021, será realizado nesta quinta-feira (25), às 21h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, após acordo com o Governo do Estado do Rio, com a Prefeitura do Rio e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação, especialmente as que já têm compromissos de competições nacionais e internacionais. O jogo seguirá o mesmo protocolo de saúde aplicado em todas as partidas do Paulistão Sicredi 2021, com número reduzido de profissionais para a operação das partidas e sem a presença de imprensa —apenas os detentores de direitos da competição terão acesso aos jogos”, informou a FPF.