Palmeiras anuncia a contratação por empréstimo de Danilo Barbosa

O meio-campista pertence ao Nice e ficará no Alviverde paulista até o final de 2021

Divulgação/Palmeiras Danilo Barbosa é o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada 2021



O Palmeiras oficializou nesta terça-feira, 23, o seu primeiro reforço para a temporada 2021. Trata-se do meio-campista Danilo Barbosa, que pertence ao Nice, da França, e chega por empréstimo de uma temporada, válido até o final de dezembro de 2021. Revelado pelo Vasco em 2014, o volante também tem passagem pelo Braga, de Portugal, onde conheceu o treinador Abel Ferreira. Além do time português, ele atuou no Standard Liége, da Bélgica. “Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do maior campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisa, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avanti, Palestra!”, disse o novo meio-campista do Verdão, que realizou 49 partidas pelo Nice e somou um gol.