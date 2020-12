Dentinho marca, Shakhtar vence e complica situação do Real Madrid na Champions

Derrota coloca a equipe merengue em terceiro no grupo B e deixa tudo aberto para a última rodada da fase de grupos

Reprodução/ Twitter Dentinho marcou um dos gols do Shakhtar Donetsk



O Real Madrid não está bem na Liga dos Campeões 2020/21 e pode ser eliminado na fase de grupos pela primeira vez desde que o atual formato do torneio começou a ser disputado, em 1992. Nesta terça-feira, 1º, a equipe de Zinedine Zidane perdeu do Shakhtar Donetsk por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Kiev, gols de Dentinho e Solomon. A derrota fez com que o Real caísse para a terceira posição do grupo B, com sete pontos, mesmo número que os ucranianos, que são vice-líderes por ter vencido os dois confrontos diretos – 3 a 2 em Madri em 21 de outubro. A chave tem ainda Borussia Mönchengladbach (8 pontos) e Inter de Milão (2), que se enfrentam na rodada das 17h.

O Real Madrid começou o jogo pressionando e acertou um chute na trave logo aos três minutos com Asensio. Contudo, o que se viu na maior parte do tempo foi desorganização e falta de inspiração por parte dos espanhóis, que teve Rodrygo entre os titulares e Vinícius Júnior entrando no decorrer do confronto. Aos 11 minutos do segundo tempo, em contra-ataque do Shakhtar, Kovalenko recebeu de Marlos e deu para Taison. Dentinho se mostrou atento para ficar com a sobra e tirou do goleiro Courtois para fazer 1 a 0. Aos 37, em outro contragolpe, Solomon aumentou a diferença.

No outro jogo que abriu a quinta rodada da fase de grupos da Champions League, o Red Bull Salzburg derrotou o Lokomotiv Moscou por 3 a 1 na Rússia, subiu para a terceira colocação do grupo A, com quatro pontos, e deixou o adversário em último, com três. O goleiro naturalizado russo Guilherme e o zagueiro Murilo foram titulares do time da casa, enquanto o também defensor André Ramalho atuou pelo representante da Áustria durante os 90 minutos.

*Com informações da EFE